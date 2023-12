Hohenstein-Ernstthal: Entenkeule und Schnitzel aus der Löffelstube

Mit den Wahlessen für die Festtage hat Küchenchef Andre Vogel in der Löffelstube viel zu tun. Doch die künstliche Intelligenz stellt die Ehrenamtlichen vor neue Herausforderungen.

In der Löffelstube in Hohenstein-Ernstthal geht es zwei Tage vor dem Heiligen Abend noch einmal hoch her. Auch während der anstehenden Feiertage sollen die Nutzer schließlich versorgt werden. Und das nicht nur irgendwie, sondern gewohnt abwechslungsreich. Deshalb steht auch ein echtes Festtagsessen auf dem Plan. Dabei sehen sich die...