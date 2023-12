Landkreis Zwickau: Am Feuerwerk wird offenbar nicht gespart

Oliver Bär mit dem Verbundfeuerwerk „Italian Power 2“: Mit 200 Schuss in 80 Sekunden ist es in diesem Jahr einer seiner Renner. Billig ist dieser Spaß allerdings nicht. In Bärs Laden in Gersdorf gibt sich die Kundschaft noch bis Samstag die Klinke in die Hand. Bild: Andreas Kretschel