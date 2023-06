Lichtenstein: Feuerwehr rückt zu Schuppenbrand aus

Zu einem Schuppenbrand sind die Feuerwehren Lichtenstein und Heinrichsoprt am Samstag um 13.45 Uhr in ein Grundstück an der Straße An der Stadtgrenze im Lichtensteiner Ortsteil Rödlitz gerufen worden. Sie rückten mit sechs Fahrzeugen und 36 Kameraden aus. "Als wir ankamen, brannte der Schuppen bereits lichterloh. Unter Atemschutz haben Kameraden...