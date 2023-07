Lichtenstein: Neue MVZ-Praxis im DRK-Krankenhaus

Wie das DRK-Krankenhaus Lichtenstein mitteilt, wird das ambulante Praxisspektrum am Standort fachlich erweitert: Bereits am 7. August wird im Haus eine neue MVZ-Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten eröffnet. Diese Praxis fungiere als Außenstelle des Kompetenzzentrums Dermatologie am Standort Chemnitz-Rabenstein. Das Kompetenzzentrum...