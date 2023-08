Lichtenstein: Palais-Künstler zieht nach „Begehungen“ positives Fazit

Holzkünstler René Lämmel hatte beim Kunstfestival „Begehungen“ Heimspiel und kam mit vielen Leuten ins Gespräch, obwohl die Besucherresonanz nicht ans Vorjahr anknüpfen konnte.

Das Kunstfestival „Begehungen“ im Lichtensteiner Schlosspalais ist am Sonntag zu Ende gegangen. Hatten die Macher zum Auftakt auf 12.000 Gäste gehofft wie bei den „Begehungen“ im ehemaligen Erzgebirgsbad in Thalheim im vergangenen Jahr, kam diesmal nur die Hälfte. Holzkünstler René Lämmel, der sein Atelier in der alten Remise am...