Lichtenstein: Polizeieinsatz mit Happy End

Gesucht wurde eine vermisste Frau. Alles ging gut aus.

Im Rahmen der Gefahrenabwehr war die Polizei am Donnerstagabend in der Rümpfstraße in Lichtenstein unterwegs. Ein aufmerksamer und beunruhigter Nachbar hatte sich nach Angaben einer Polizeisprecherin an die Beamten gewandt, nachdem von einer 78-jährigen Anwohnerin längere Zeit nichts zu sehen gewesen war und sie auch telefonisch nicht erreicht...