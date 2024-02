Männerballett: Wohlgeformte Wesen überwinden in Hohenstein-Ernstthal tanzend die Grenzen zwischen den Geschlechtern

Bereits zum 17. Mal fand in Hohenstein-Ernstthal der Männerballett-Wettbewerb „Männer in heißen Höschen“ statt. Heiß war so manches, aber die Genderdebatte nicht.

Nackte Haut, anmutige Tänze und ganz viel Leidenschaft zwischen den Tanzenden hatte der Männerballett-Wettbewerb des Faschingsklubs Ro-We-He im ausverkauften Schützenhaus in Hohenstein-Ernstthal auch in diesem Jahr zu bieten. Dafür sorgten elf Männerballetts, die am Freitagabend mit ihren meist aufwendig choreografierten Darbietungen nicht... Nackte Haut, anmutige Tänze und ganz viel Leidenschaft zwischen den Tanzenden hatte der Männerballett-Wettbewerb des Faschingsklubs Ro-We-He im ausverkauften Schützenhaus in Hohenstein-Ernstthal auch in diesem Jahr zu bieten. Dafür sorgten elf Männerballetts, die am Freitagabend mit ihren meist aufwendig choreografierten Darbietungen nicht...