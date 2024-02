Mediensucht von Kindern ist Thema in der Bibliothek in Lichtenstein

Der Umgang mit exzessivem Medienverhalten wird bei einer Informationsveranstaltung in den Mittelpunkt gerückt.

Lichtenstein.

Es ist ein große Frage, der am Mittwoch, 13. März, in der Bibliothek in Lichtenstein auf den Grund gegangen werden soll: „Ist mein Kind mediensüchtig?“. Eine kostenfreie Informationsveranstaltung unter diesem Motto wendet sich an Eltern, Sorgeberechtigte und weitere Interessierte. In der Infoveranstaltung mit dem Untertitel „Umgang mit exzessiven Medienverhalten“ sollen Fragen wie: „Worin liegt der Reiz digitaler Medien?“, „Wann wird übermäßiger Konsum problematisch?“, „Wie können Eltern Regeln vereinbaren und durchsetzen?“ angesprochen werden. Referent ist André Dobrig. Los geht es am 13. März um 17 Uhr in der Bibliothek, Am Mühlgraben 3. Eine Voranmeldung unter Ruf 0375 210685 oder online wird beim Mitveranstalter Mekomobil erbeten. (kru)www.mekomobil.de