Oberlungwitz: Millionenminus macht Investitionen in die Schule schwierig

In der Sitzung am Dienstagabend will der Oberlungwitzer Stadtrat den Haushalt für das Jahr 2024 beschließen. Da ein Millionendefizit droht, wird in der Stadt auch über wichtige Projekte diskutiert.

Jahrelang war Oberlungwitz finanziell auf Rosen gebettet und konnte sich mehr leisten als andere Kommunen. Doch der Haushalt für das Jahr 2024, dessen Beschluss diesmal relativ zeitig in der Dezembersitzung des Stadtrates am Dienstag erfolgen soll, zeigt ein anderes Bild. Die Rücklagen schrumpfen deutlich, wenn alles läuft wie im Plan...