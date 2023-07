Open Air in Lichtenstein: Premiere wird gut angenommen

Livemusik in der Lichtensteiner Altstadt gab es am späten Freitagabend. Das Konzert soll keine Eintagsfliege bleiben, denn die Macher wünschen sich mehr Leben in dem Viertel.

Erst gab es bange Blicke auf die Wettervorhersage, dann zufriedene Gesichter. Das erste Altstadt-Quartier Open Air war ein Erfolg. Knapp 150 Gäste lauschten am Freitagabend der Musik der Enjoyment Band, die mit Covertiteln für Stimmung sorgte. „Wir wollten es einfach mal probieren, wie sowas hier ankommt“, sagte Yvette Preiß, Inhaberin des... Erst gab es bange Blicke auf die Wettervorhersage, dann zufriedene Gesichter. Das erste Altstadt-Quartier Open Air war ein Erfolg. Knapp 150 Gäste lauschten am Freitagabend der Musik der Enjoyment Band, die mit Covertiteln für Stimmung sorgte. „Wir wollten es einfach mal probieren, wie sowas hier ankommt“, sagte Yvette Preiß, Inhaberin des...