Rockmusik auf der Kirchenorgel in Oberlungwitz

Als Beitrag zur 750-Jahr-Feier der Stadt spielt am 8. September Patrick Gläser in der St.-Martins-Kirche.

Als Beitrag zur 750-Jahr-Feier der Stadt findet in der St.-Martins-Kirche in Oberlungwitz am Freitag, dem 8. September, ab 19 Uhr ein Konzert mit dem Titel „Orgel rockt – Tour 7“ mit Patrick Gläser aus Öhringen in Baden-Württemberg statt.