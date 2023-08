Schloss Lichtenstein: Übernachten im Prinzessinnen-Zimmer

Auf der Mega-Baustelle wird bald Richtfest gefeiert. Derzeit läuft die Feinabstimmung auch für ganz besondere Zimmer, bei denen alte Befunde wie Wandbilder oder Tapeten integriert werden.

Es geht voran auf der Baustelle des Lichtensteiner Schlosses – und inzwischen ist dies auch von außen sichtbar. Wurde jahrelang vor allem im Inneren gewerkelt, um etwa eine ordentliche Statik herzustellen, so sind mittlerweile die Arbeiten an Fassade und Dach sehr weit gediehen. Am 22. September soll Richtfest gefeiert werden.