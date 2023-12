Schulanbau Rödlitz: Neuer Antrag auf Fördermittel

Die Entscheidung fällt nun auf Kreisebene.

Bis 15. Dezember will die Stadt Lichtenstein einen neuen Antrag auf Fördermittel für den Anbau an die Grundschule Rödlitz stellen. Darüber wurde in der jüngsten Sitzung des Rödlitzer Ortschaftsrates informiert. „Es ist eine zweite Chance“, so Ortsvorsteher Lutz Weißpflug. Ein erster Antrag war wegen Überzeichnung des entsprechenden...