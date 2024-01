Sternsinger singen erstmals unter leuchtenden Sternen im Hohenstein-Ernstthaler Stadtgarten

Die Sternsinger sind in Hohenstein-Ernstthal und den Nachbarorten schon seit 1996 immer Anfang Januar unterwegs. Sie singen, bringen Segen und sammeln Spenden, was auch an ungewohnter Stelle klappte.

Eine Premiere gab es am Sonnabend für die Sternsinger der Katholischen Pfarrgemeinde St. Pius X. aus Hohenstein-Ernstthal und der Umgebung: Sie waren zum ersten Mal im Hohenstein-Ernstthaler Stadtgarten zu Gast und sangen dort vor großer Besucherkulisse und im Schein von rund 50 Herrnhuter Sternen.