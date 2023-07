Verkehrssicherheitstag am Sachsenring: Wenn der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle kommt

Der Notarzt hängt an der Seilwinde. So überbrückt Dr. Arne Fleischhacker einen Höhenunterschied von rund 30 Metern - vom in der Luft befindlichen Rettungshubschrauber zur Übung auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal. Dort fand am Sonntag der Verkehrssicherheitstag statt. Zu den Höhepunkten haben zwei Übungen auf der Start- und...