Unfall auf dem alten Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal: Audi landet am Baum

Das war der zweite Unfall innerhalb von zehn Tagen auf der ehemaligen Rennstrecke. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

Polizei und Rettungsdienst waren am Donnerstagfrüh nach einem Unfall auf dem alten Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal im Einsatz. Ein 50-jähriger Audi-Fahrer verlor gegen 7.10 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mann, der von der B 180 in Richtung Stadtzentrum fuhr, kam laut Polizei rund 800 Meter vor dem Ortseingang nach links von der...