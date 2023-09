Viel buntes Licht und Musik locken nach Hohenstein-Ernstthal

Im Stadtgarten und bei B2BA soll es am Freitag und Samstag Lichteffekte, Musik und einiges mehr geben.

Am Freitag und Samstag heißt es wieder „Der Stadtgarten wird bunt“. Das kleine parkähnliche Areal hinter den Gebäuden auf der Ostseite des Hohensteiner Altmarktes wird bunt illuminiert und soll sich in einen Zauberwald verwandelt. Am Freitag ab 19 Uhr tritt die Partyband Soundwave auf. Am Sonnabend ist Sängerin Simone Heyl ab 16 Uhr zu...