Von Schlafsaal bis Theater-AG: Lichtensteiner Hortleiterin Sylvia Scheffler geht nach 33 Jahren in den Ruhestand

Als Hortleiterin an der Heinrich-von-Kleist-Grundschule in Lichtenstein hat Sylvia Scheffler in den vergangenen 33 Jahren die ganze Bandbreite an Emotionen durchlebt, Es gab viele Erfolge, aber auch einige furchtbare Erlebnisse. Sie erinnert sich: „Das schlimmste Jahr war 2011, als es kurz hintereinander einen Brand und einen Wasserschaden...