Wo in Lichtenstein neue Eigenheime entstehen können

Ein Dutzend neue Wohneinheiten sollen pro Jahr in Lichtenstein entstehen - so der langfristige Plan der Kommune. Auf seiner jüngsten Sitzung am Montagabend hat der Stadtrat die Weichen für zirka zwei Dutzend neue Häuser gestellt. Ungefähr die Hälfte von ihnen soll auf dem ehemaligen Hartplatz an der Michelner Straße entstehen. Dort will das...