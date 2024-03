Ab durch die Mitte: Peugeot ignoriert Kreisverkehr in Neukirchen

Das Auto landet im Straßengraben. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 Euro.

Neukirchen.

Rund 25.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall entstanden, der sich in der Nacht zum Samstag in Neukirchen ereignet hatte. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer eines Peugeots offenbar einen Kreisverkehr zu spät erkannt und war mitten durch gefahren. Es passierte um 3.45 Uhr auf der Staatsstraße 298 in Fahrtrichtung Crimmitschau am Kreisverkehr zur S 290. Der Wagen überfuhr die Mittelinsel sowie ein Verkehrszeichen und landete schließlich im Seitengraben. Unklar ist, welcher der beiden Insassen - einer war 22, der andere 24 Jahre alt - am Steuer saß. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen, nur der 22-Jährige verletzte sich leicht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.