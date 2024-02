Crimmitschau: Peugeot landet im Straßengraben

Ein auf der Leipziger Straße entgegenkommendes Auto soll zu weit in der Fahrbahnmitte gefahren sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der auf der Leipziger Straße in Crimmitschau ereignet hat. Ein 84-Jähriger war dort gegen 15.30 Uhr mit einem Peugeot in Fahrtrichtung Frankenhausen unterwegs. In Höhe des Hausgrundstücks 257 habe er nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden Pkw ausweichen müssen,...