Bekiffter Autofahrer baut Unfall in Crimmitschau

Crimmitschau.

Ein 30-Jähriger baute am Donnerstagmorgen unter Drogeneinfluss einen Autounfall in Crimmitschau. Der polnische Staatsbürger fuhr mit einem Ford auf der Jahnstraße und hielt, um einen Mitfahrer aussteigen zu lassen, auf Höhe der Einmündung zum Mühlgraben am rechten Fahrbahnrand. Beim Wiederanfahren übersah er einen 19-Jährigen in seinem Dacia, der gerade an ihm vorbei fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest schlug allerdings auf Cannabis an, weswegen eine Blutentnahme im nächstgelegenen Krankenhaus durchgeführt wurde, teilt die Polizei mit. Beim Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (eran)