Brückenbau beendet: Wichtige Verbindung nach Thüringen ab Freitag frei

Die marode Brücke über die Pleiße im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen ist durch einen Neubau ersetzt worden. Das nächste Bauprojekt lässt nicht mehr lange auf sich warten.

Es ist vollbracht: Die marode Brücke über die Pleiße im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Am Freitag soll die Staatsstraße 54 in dem Bereich für den Verkehr offiziell wieder freigegeben werden, teilt Franz Grossmann, Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in Dresden,...