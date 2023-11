Crimmitschau: Auto in Flammen - war es Brandstiftung?

Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zum Montag, gegen 0.49 Uhr, ist in Crimmitschau ein grauer Ford Tourneo aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Laut Polizei parkte das Auto auf der Gutenbergstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Crimmitschau war mit zwölf Kräften im Einsatz. Der Ford wurde anschließend abgeschleppt. Nach ersten Einschätzungen liegt der...