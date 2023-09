Crimmitschau: Netto-Markt macht bald fast zwei Monate dicht

Das Unternehmen erweitert und renoviert den Einkaufsmarkt an der Werdauer Straße. Dass damit keine neuen Parkplätze entstehen, ärgert einige Kunden.

Neubau, Umbau, Erweiterung, Renovierung: Die Supermarktlandschaft wird nach wie vor von einer Vielzahl von Trends und Veränderungen geprägt – auch in der hiesigen Region. Jüngstes Beispiel: Der Netto-Markt an der Werdauer Straße neben der Tankstelle in Crimmitschau wird bei laufendem Betrieb erweitert. Wie Christina Stylianou, Leiterin der...