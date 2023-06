Crimmitschau: Shakespeare wäre begeistert - Gymnasiasten interpretieren „Sommernachtstraum“ neu

In ein gediegenes Hotel am Mittelmeer entführen Crimmitschauer Gymnasiasten die Zuschauer in ihrer aktuellen Theateraufführung. Es könnte alles so schön sein: Sonne, Strand, Meer, beste Stimmung und köstliche Cocktails. Doch wie immer gibt es einige „Fehler“ im Paradies. „Wir haben den bekannten ,Sommernachtstraum‘ von Shakespeare...