Crimmitschau: Wer sich alles auf das Große Marktfest freut

Das Lampenfieber steigt. Am Freitagabend ist es so weit: Miriam Leibfried wird gemeinsam mit ihren fünf Musikerkollegen das Große Marktfest in Crimmitschau einläuten. Ab 20 Uhr sorgen sie als die Band Rock Ambulance für Stimmung vor dem Rathaus. Die 26-Jährige ist die Sängerin und voller Vorfreude. „Auf einer so großen Bühne zu stehen,...