Crimmitschauer Jugendclub muss dringend 10.000 Euro auftreiben

Der Verein hinter der „Alten Feuerwehr“ kommt mit den knapp 26.000 Euro Unterstützung von der Stadt nicht mehr aus. Jetzt sammeln die Mitglieder Spenden.

Noch vor kurzem glaubte Thomas Sprotte, er werde am Ende des Jahres die „Alte Feuerwehr“ in Crimmitschau für immer verschließen. Inzwischen geht der Vorsitzende des Jugendclub-Vereins davon aus, dass sich der Schlüssel am 1. Januar auch wieder in die andere Richtung dreht. Aber viel mehr kann er über die Zukunft des Jugendclubs noch nicht...