Dauerbaustelle in der Leubnitzer Eisenbahnersiedlung - Anwohnern reißt der Geduldsfaden

Seit mehr als einem Jahr ist ein Teil des Bauernweges gesperrt. Dort werden unter anderem Versorgungsleitungen verlegt. Entlang der Umleitungsstrecke sind die Anlieger besonders genervt.

“Tote Oma“ - für das deftige Gericht mit Blutwurst, Sauerkraut und Kartoffeln sind die vier Rentner am Freitagmittag gern von Gospersgrün nach Leubnitz gefahren. „Wir kommen regelmäßig her, je nachdem, was es als Tagesgericht gibt. Und die Zufahrt zur Gaststätte war ja immer frei“, sagen die Senioren und verschwinden hinter der Tür....