Die in diesem Jahr erstmals organisierte Werdauer Gewerbeschau soll 2024 eine Neuauflage bekommen

Der Gewerbeverbund will im März kommenden Jahres erneut zu einer Gewerbeschau nach Werdau einladen. Die Messe soll Plattform für regionale Produkte, Hersteller und Dienstleister sein.

Der Gewerbeverbund Werdau will nächstes Jahr eine zweite Auflage seiner in diesem Jahr erstmals organisierten Regionalmesse bieten. Wie der Verein dazu mitteilt, sei die Schau auf große Resonanz gestoßen, sodass eine weitere folgen soll. Die Premiere der Messe, gedacht für lokale Handwerker und Dienstleister, hatte im März in der Werdauer...