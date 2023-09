Eishockey-Spektakel in der Vogtland-Arena: Welche Kritik es von den Eispiraten-Fans gibt und wie die DEL 2 darauf reagiert

Ticketpreise von 35 Euro und eine Verlegung am letzten Hauptrunden-Spieltag stößt einem Teil der Anhänger sauer auf. Das nehmen die Organisatoren für ein Event mit „besonderer Stahlkraft“ in Kauf.

In der Vogtland-Arena in Klingenthal treffen die Eispiraten Crimmitschau und die Eislöwen Dresden zum „Hockey Outdoor Triple 2024“ aufeinander. Die Partie findet am 16. Februar statt. Fans der „Heinekurve Crimmitschau“ haben ihre Kritikpunkte am Event in einer Stellungnahme zusammengefasst. Wie reagiert die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL...