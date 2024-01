Eispiraten Crimmitschau ohne ihren zweitbesten Scorer: Colin Smith fällt für unbestimmte Zeit aus

Der Spielmacher und Teammanager Ronny Bauer sprechen über die Adduktorenverletzung und die schwierigen Prognosen zur Ausfallzeit. Zwei andere Leistungsträger der Westsachsen stehen vor ihrem Comeback. Alle Infos zur Personallage.

Eine Verletzung im Adduktorenbereich zwingt Stürmer Colin Smith vom Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau zu einer Zwangspause. Der 30-jährige Deutsch-Kanadier fällt am Freitag (ab 20 Uhr) zuhause gegen die Kassel Huskies und am Sonntag (ab 17 Uhr) auswärts bei den Lausitzer Füchsen aus. Auch am Dienstag (ab 19.30 Uhr) auswärts in...