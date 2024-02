Eispiraten Crimmitschau: Team spielt sich nach zwei Powerplay-Toren regelrecht in einen Rausch

In der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) haben die Westsachsen den dritten Sieg in Folge gefeiert. Wie Kapitän Mario Scalzo und seine Teamkollegen die Partie gegen den Tabellenzweiten vor 2679 Zuschauern gedreht haben.

Mit zwei Toren im Powerplay haben die Eispiraten Crimmitschau am Sonntag die Weichen zum Sieg gestellt. Max Balinson und Hayden Verbeek waren im letzten Drittel, als sich die Hausherren in einen Rausch spielten, in Überzahl erfolgreich. Damit war das Momentum auf der Seite der Eispiraten. Sie gewannen gegen den Tabellenzweiten Eisbären...