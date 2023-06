Eispiraten: Welche Risiken die Verpflichtung von Sören Sturm birgt

Er hat in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) jahrelang zu den Top-Verteidigern gehört. Er war zuletzt aber nur noch in der Oberliga – erst in Halle und dann in Bad Tölz – im Einsatz. In Kommentaren, die nach seiner Verpflichtung in den sozialen Netzwerken zu lesen sind, werden ihm ein schwieriger Charakter und ein ungenügender...