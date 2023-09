Elternbeiträge: Betreuung im Kindergarten in Werdau doppelt so teuer wie in Meerane

In einigen Städten müssen die Eltern demnächst mehr für die Betreuung ihrer Kinder zahlen. Dabei nutzen die Kommunen den vom Freistaat erlaubten Spielraum unterschiedlich aus.

Bis zum Anfang des kommenden Jahres müssen zahlreiche Eltern im Landkreis tiefer in die Tasche greifen, um für die Betreuung ihrer Kinder aufzukommen. In Zwickau steht der Vorschlag zur Erhöhung der Elternbeiträge in dieser Woche auf der Tagesordnung des Stadtrates, in Meerane wird es schon am 1. Oktober teurer, in Werdau ab dem 1. Januar.