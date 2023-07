Es ist schon wieder passiert: Laster bleibt an Brücke in Crimmitschau hängen

Die Brücke an der Hainstraße in Crimmitschau bleibt ein Nadelöhr für Laster. Am Samstagfrüh ist – zum wiederholten Mal – ein Laster an der Bahnbrücke hängen geblieben. Der Unfall hat sich laut Polizei gegen 7.55 Uhr ereignet. Der 30-jährige Fahrer eines Mercedes-Lasters blieb mit seiner Plane hängen. Dadurch entstand am Fahrzeug ein...