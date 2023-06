Fraureuther Familie vom Schicksal gebeutelt: Spendenaktion soll helfen

Da sich das Einkommen des 38-Jährigen nun viele Monate auf das Krankengeld beschränken wird, bricht ein großer Teil des Familieneinkommens weg. "Wir haben wie alle laufende Ausgaben. Auf unser Auto sind wir dringend angewiesen, um unter anderem Finn zu Therapien, zu Behandlungen und zu verschiedenen Ärzten zu fahren", sagt Jessy Hendel. Die 34-Jährige hat durch eine gute Freundin über GoFundMe erfahren. Sie sammelte damals Geld für eine Delfintherapie für ihr behindertes Kind.

"GoFundMe ist die größte soziale Crowdfunding-Plattform der Welt und hat von einer Community von über 100 Millionen Menschen bereits über 17 Milliarden Euro an Spenden gesammelt", sagt Sprecherin Lydia Kröger. Menschen in Not könnten über diese Plattform schnell, effektiv und sicher Hilfe durch ihre Mitmenschen einholen. "Jede Spendenaktion wird von unserem Trust-und-Safety-Team überprüft, um sicherzustellen, dass die Spenden auch zweckmäßig eingesetzt werden", versichert Kröger.

Schon mehr als 400 Spender

Die Hendels haben das Ziel, 50.000 Euro zu sammeln. Rund die Hälfte wurde schon von mehr als 400 Spendern aufgebracht. "Wir sind unendlich dankbar für diese Unterstützung", sagt Jessy Hendel, die ihren geliebten Beruf als Hotelfachfrau wegen der Betreuung von Finn an den Nagel hängen musste. "Die ganze Nachbarschaft bestärkt uns. Die hiesige Eisdiele möchte bei einem kleinen Fest für uns sammeln. Und unsere ehemaligen Nachbarn in Silberstraße wollen ein Charity-Grillen für uns veranstalten", freuen sich die beiden. Aus der Wohnung dort mussten die Hendels nach Finns Erkrankung ausziehen. Sie war nicht behinderten- und rollstuhlgerecht. In Fraureuth hat die Familie in einer ehemaligen Arztpraxis ihr Zuhause gefunden. "Alles ist ebenerdig und gut für unsere Zwecke geeignet", sagt Alexander Hendel. Lara geht in den nahen Kindergarten und auch Familienkatze Mila fühlt sich im Grundstück mit den alten Lindenbäumen wohl. "Es ist uns nicht leicht gefallen, um Geld zu bitten. Aber wir haben leider keine andere Möglichkeit gesehen", sagen die Fraureuther. (rdl)

