Freibad-Saison geht im Landkreis Zwickau zu Ende: Was passiert mit dem Wasser aus den Becken?

Mehrere Millionen Liter Wasser befinden sich in den Schwimmbädern. Das kühle Nass eignet sich zum Gießen und Löschen. Ansätze, um Ressourcen zu schonen, kommen nun auch in Westsachsen auf den Prüfstand.

In den Freibädern im Landkreis Zwickau wird nach dem Ende der Saison der Stöpsel gezogen. Mitarbeiter lassen das Wasser zum Teil im Herbst und zum Teil im Frühjahr ab. Zusammengerechnet mehrere Millionen Liter. In Zeiten von Dürre und vom Kreis verhängten Wasserentnahmeverboten aus Bächen scheint auch in Westsachsen eine Debatte zur Nach-...