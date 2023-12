Gärtnerei Nobst in Neukirchen/Pleiße: Die Nachfolge ist geklärt

Nach Werner und Beate Nobst führt seit 2002 deren Tochter Antje-Katharina den Gartenbaubetrieb. Deren Sohn Tobias absolviert eine Ausbildung und steigt als dritte Generation in den Familienbetrieb ein.

Die Firmengeschichte der Gärtnerei Nobst in Neukirchen/Pleiße geht weiter. Mit Tobias Nobst (17), der eine Lehre für Garten- und Landschaftsbau bei der Firma Henkler in Zwickau absolviert, steht die dritte Generation der Familie in den Startlöchern. Seine Mutter Antje-Katharina Nobst hatte im Jahr 2002 die Gärtnerei von ihren Eltern...