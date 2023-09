Kultscheune in Lauterbach lädt zum musikalischen Sau-Duell ein

Spanferkel-Brater aus Thüringen und Sachsen treten gegeneinander an. Das alles wird mit Musik garniert.

Das musikalische Sauduell krönt das 8. Hoffest am 3. Oktober in der Lauterbacher Kultscheune an der Bergstraße. Ab 15 Uhr lädt der Verein „Illusionswelten“ ein. Diesmal kommt es zum sächsisch-thüringischem Brater-Duell. Das 2022er-Siegerteam „Wunschel“ aus Seelingstädt tritt gegen den Herausforderer „Kastensau“ aus Mannichswalde...