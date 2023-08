Langenhessen: Betonhersteller trotz Baukrise noch gut im Geschäft

Der Chef der Firma Unionbeton, Ronny Weigel (r.), an der Mischanlage in Glauchau. Der 38-Jährige ist für insgesamt 20 Mitarbeiter an den drei Standorten zuständig, die die Anlagen betreuen und als Fahrer beschäftigt sind. Auch hier ist der Fachkräftemangel ein Dauerbrenner. Bild: Andreas Kretschel