Maifestspiele auf der Koppel in Fraureuth wieder mit XXL-Fußball-Kicker

An einem Tischkicker haben sicher die Meisten schon gespielt. Doch wer diesen in groß und mit echten Menschen als Figuren erleben möchte, kann das am 6. Mai in Fraureuth tun. Bei den Maifestspielen des Vereins "Freiraum Kultur" wird wieder ein XXL-Fußball-Kicker die Hauptattraktion sein. Zehn Mannschaften haben sich zum Turnier angemeldet, in dem...