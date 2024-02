Nach Brand in Crimmitschauer Wohnstätte: Zwei Frauen haben Schlimmeres verhindert

Die Aufregung ist auch noch am Tag danach den Bewohnern und Mitarbeitern anzusehen. Was passiert mit dem Verursacher des Zimmerbrandes?

Der Schreck sitzt Sandra Matthes noch immer in den Knochen. „Als ich am Dienstagabend zu Hause angerufen worden bin, war das wie ein Schock“, erinnert sich die Chefin des Sozialtherapeutischen Zentrums an der Helmut-Bräutigam-Straße in Crimmitschau. „Ich hatte nur einen Gedanken: Hoffentlich sind die Mitarbeiter und Heimbewohner nicht zu...