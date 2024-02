Brand in Crimmitschau: Wohnheim für Behinderte evakuiert

Ein Zimmer im betreuten Wohnen ist komplett ausgebrannt. Feuerwehr im Einsatz.

Wegen eines Brandes in Crimmitschau mussten die Heimbewohner im betreuten Wohnen am Dienstagabend zeitweise evakuiert werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.40 Uhr in der Helmut-Bräutigam Straße in einem betreuten Wohnen für Menschen mit Behinderung. Polizeiangaben zufolge hatte ein 36-jähriger Bewohner der Unterkunft sein Zimmer in Brand...