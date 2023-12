Nächtlicher Feuerwehreinsatz an der Westbergstraße in Crimmitschau: Polizei nennt erste Details

Der Brand ist im Bereich von Mülltonnen ausgebrochen. Es gibt auch Schäden an drei in der Nähe abgestellten Fahrzeugen.

Nächtlicher Feuerwehreinsatz an der Westbergstraße in Crimmitschau. Die Helfer wurden in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gegen 3.15 Uhr alarmiert. Der Grund: An der Westbergstraße brannten mehrere Mülltonnen. Das Feuer sorgte zudem für Schäden an drei abgestellten Fahrzeugen. Dabei handelte es sich um zwei Skoda und einen Ford. Die...