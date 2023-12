Nutella-Transporter mit deutlichem Übergewicht auf A 4 bei Crimmitschau aus dem Verkehr gezogen

Ein Transporterfahrer musste seine Ladung, die hauptsächlich aus Zucker, Palmöl und Haselnüssen bestand, eine Nacht lang stehen lassen.

Crimmitschau.

An dieser Überschrift kam die Zwickauer Polizei-Pressestelle offenbar nicht vorbei. Unter „Nuss-Nougat-Creme verursacht Übergewicht“ teilte sie mit, dass in der Nacht zu Freitag Beamte des Autobahnpolizeireviers auf der A 4 nahe der sächsisch-thüringischen Grenze einen Transporter mit deutlicher Überladung angehalten hatten. Ein 57-Jähriger steuerte insgesamt 6,7 Tonnen in einem Fahrzeug in Richtung Dresden, das bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht zugelassen war. Auf der Ladefläche: Augenscheinlich kartonweise Nutella in Gläsern. Der Fahrer erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und musste sein Fahrzeug auf einem Parkplatz abstellen. Am Freitag durfte er nach einem teilweisen Umladen seine Tour weiterfahren. (kru)