Oper „Nabucco“ in Werdau abgesagt

Laut Veranstalter wurden zu wenige Karten verkauft. Die Agentur macht zudem das Wetter dafür verantwortlich. Was wird aus den erworbenen Tickets?

Die für Samstag angekündigte Open-Air-Aufführung von Verdis Oper „Nabucco“ in Werdau ist abgesagt worden. Der Veranstalter begründet den Schritt mit der Zurückhaltung beim Ticketverkauf. „Bedingt durch das wechselhafte Wetter und die hohen Niederschlagsrate in diesem Sommer“, fügt Sprecherin Patricia Lewandowski an. Somit müsse...