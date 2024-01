Platzwunde im Gesicht: Warum ein Foto von Felix Thomas so gut zur aktuellen Lage bei den Eispiraten passt

Der Verteidiger ist am Dienstag zwischen Kunsteisstadion, Arztpraxis und Apotheke gependelt. Er konnte – im Gegensatz zu etlichen Kollegen – im ersten Spiel des neuen Jahres auflaufen.

Eine optimale Vorbereitung auf ein Spiel in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) sieht anders aus: Verteidiger Felix Thomas von den Eispiraten Crimmitschau ist nach der Übungseinheit am Dienstagvormittag erst in die Praxis von Mannschaftsarzt Dr. Matthias Modes und dann in die Apotheke gefahren. Grund war eine blutende Platzwunde unterhalb der...