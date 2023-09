Seminar zur Müllvermeidung in Neukirchen/Pleiße

Ein zweistündiges Seminar liefert Informationen zu Mülltrennung und Vermeidung von Abfällen, aber auch zu den Zielen möglichst geschlossener Kreisläufe.

Neukirchen.

Um Müll geht es beim einem Seminar am Donnerstag ab 14 Uhr in der Begegnungsstätte des Vereins „Vielfalt für Bürger“, Schiedelhof 3 in Neukirchen, besser um Null-Müll, heißt es aus dem bündnisgrünen Parteibüro in Zwickau. Neben Müllvermeidung und Wiederverwertung werden unter dem Motto „Besser Leben ohne Müll“ auch Umwandlung in Wertstoffe und Kompostierung beleuchtet, aber auch das Gestalten von Produkten, damit gar nicht erst Müll entsteht. Volkmar Zschocke, bündnisgrüner Landtagsabgeordneter, wird die Null-Müll-Thematik darstellen und den Wandel aufzeigen hin zu geschlossen Kreisläufen von natürlichen und technischen Stoffen, damit Abfälle nicht mehr verbrannt oder deponiert werden müssen. (kru)