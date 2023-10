Tiefgaragen-Ärger in Werdau: Senioren müssen rasch ihre Autos rausholen

Wegen des Ausbaus der Sidonienstraße bleibt die Zufahrt zur Tiefgarage nun plötzlich für zwei Monate dicht. Der Chef der Senioren-Wohnanlage erinnert sich an andere Absprachen und ist sauer.

Der Ärger ist groß. Vor allem bei jenen mehr als 30 Bewohnern des „Sidonienhofes“ – ein Gebäudekomplex für Betreutes Wohnen in Werdau –, die ihr Auto in der angrenzenden Tiefgarage abstellen. Sie mussten quasi von heute auf morgen ihre Fahrzeuge in den angrenzenden Nebenstraße parken – voraussichtlich bis Mitte Dezember. Dabei...